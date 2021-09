Covid: in Italia 5.923 casi e 69 morti, il tasso positività su al 2%

AGI - Ancora in leggero calo la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 5.923, contro i 4.720 delle 24 ore precedenti ma soprattutto i 6.503 di mercoledì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di circa il 10%.

I tamponi sono 301.980, 17mila meno, tanto che il tasso di positività sale dall'1,5% al 2%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi nelle 24 ore sono 69 (ieri 71), per un totale di 129.707 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Ancora stabili le terapie intensive, una in più (ieri -7) con 38 ingressi del giorno, in tutto 564, mentre i ricoveri ordinari calano di 72 unità (ieri +5) e scendono a 4.235.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, anche se in calo da qualche giorno, con 877 contagi, seguita da Veneto (+705), Lombardia, che invece dà cenni di aumento (+655), Campania (+634), Toscana (+408) e Lazio (+372).

I casi totali salgono così a 4.585.423. In aumento i guariti, 8.058 (ieri 6.877), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.324.135.

Il numero delle persone attualmente positive cala per il quarto giorno di fila, 2.206 in meno (ieri -2.233), e sono 131.581 in tutto, di cui 126.782 in isolamento domiciliare.