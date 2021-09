Esplode una casa, anziano trovato morto tra le macerie

AGI - Il corpo senza vita di un anziano di 88 anni è stato ritrovato poco fa sotto le macerie della casa esplosa questa mattina a Filattiera, paese della Lunigiana nel comune di Pontremoli. Il cadavere è stato ritrovato dopo quasi sei ore di scavi fra le macerie da parte dei vigili del fuoco del comando di Massa Carrara.

L'uomo, Nello Balestracci, era un ex ferroviere in pensione, abitava da solo nella casa dopo la morte della moglie.

Anche dopo il ritrovamento del corpo proseguono gli scavi nell'abitazione sventrata dallo scoppio. Non è infatti completamente escluso che sotto le macerie possano ancora trovarsi i corpi di altre persone, anche se al momento non si segnalano dispersi nella zona che possano far temere altre vittime.

Le ricerche, che si avvalgono anche dell'ausilio di unità cinofile dei vigili del fuoco, andranno avanti dunque anche nelle prossime ore.