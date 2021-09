Sono 6.761 i nuovi casi in Italia e 62 i morti, il tasso di positività sale al 2,3%

AGI - Sono 6.761 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore (il giorno prima erano stati 6.503): 293.067 i tamponi effettuati contro i 303.717 del 1 settembre, per cui il tasso di positività sale al 2,3% (rispetto al 2,14% del giorno precedente). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 62 (contro i 69 del giorno prima), per un totale da inizio pandemia di 129.352. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 4.205 con una diminuzione di 26 unità rispetto al giorno prima, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 555 (15 in più), con 49 ingressi del giorno (il giorno prima 40).

In Sicilia il maggior numero di casi

La regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora la Sicilia (1.182); a seguire Veneto (844), Lombardia (656), Toscana (615) ed Emilia Romagna (529). Il numero totale di casi da inizio pandemia sale a 4.553.241. I dimessi/guariti diventano 4.286.991 (+6.732 rispetto al giorno prima), gli attualmente positivi 136.898.578 (+320). In isolamento domiciliare figurano 132.138 1.807 persone (+331).