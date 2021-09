Il 70% degli over 12 in Italia ha ricevuto due dosi di vaccino

AGI - Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia sono 37.882.252 pari al 70,14% della popolazione over 12. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 06.12 di oggi.

Le dosi di vaccino somministrate sono 77.840.987, il 90,4% del totale di quelle consegnate, pari finora a 86.126.058 (nel dettaglio 60.650.706 Pfizer/BioNTech, 11.483.025 Moderna, 12.033.620 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.707 Janssen).

"L'obiettivo strategico è quello di vaccinare la più grande maggioranza degli italiani entro l'anno in questo momento siamo al 71%, dobbiamo superare quota 80 che è l'obiettivo finale per garantire un po' di sicurezza al Paese, ma quello ulteriore sarebbe superare il 90%". Lo ha detto il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi a Sky TG24.

Per raggiungere questo obiettivo, secondo l'esperto, è necessario "ampliare tutti gli strumenti persuasivi, dobbiamo venire incontro a tutti coloro che non hanno ancora la vaccinazione, per esempio rafforzando la capacità dei medici di medicina generale di convincere i loro pazienti".

(Aggiornato alle ore 9,30)