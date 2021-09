Per Speranza la terza dose di vaccino "sarà probabile"

AGI - "I nostri scienziati sono al lavoro, una terza dose di vaccino sarà probabile, noi le dosi già le abbiamo quindi appena la comunità scientifica ci darà informazioni nette, noi saremo pronti". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In onda su La7.

Dovranno riceverla prima i fragili, gli anziani, e poi tutti gli altri? "E' una valutazione da fare anche questa. Probabilmente bisognerà partire da coloro che hanno maggiore fragilità, penso a chi ha maggiori problemi di salute e a chi è stato vaccinato prima. Valuteremo se estendere a persone più giovani, è una valutazione che deve essere compiuta".

"Il nostro obiettivo è di raggiungere l'80% entro settembre e questo è alla portata" ha detto il ministro a proposito della copertura vaccinale.

"I numeri sui vaccini sono netti e chiari - ha affermato - abbiamo superato il 70% di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. C'e' una stragrande maggioranza di popolazione che sta rispondendo".

"C'è stato un lavoro importante del commissario Figliuolo, insieme ai farmacisti, che ci ha portato a calmierare i prezzi dei tamponi, specie per i più giovani, e questo è sicuramente giusto. Ma noi dobbiamo incentivare le vaccinazioni. E' la questione fondamentale. Su questo dobbiamo insistere, non su altro. Dobbiamo giocare tutte le nostre energie per incentivare le vaccinazioni, non per disincentivarle. Credo che questa linea del governo debba essere confermata". Lo ha detto Speranza commentando la proposta di Matteo Salvini di tamponi gratis.