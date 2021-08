Il Garante ai No Vax: è illecito diffondere indirizzi e numeri di cellulari sui social

AGI - Monito del Garante per la Privacy ai No Vax dopo la diffusione sui social dei numeri di telefono e degli indirizzi di politici, medici e giornalisti, categorie che nei giorni scorsi sono state vittime di minacce e aggressioni. "Quotidiani e siti on line riportano in queste ore notizie di iniziative promosse da gruppi No vax che, su chat e social media, diffondono e invitano a diffondere indirizzi e cellulari di medici, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, politici", scrive il Garante in una nota.

Il monito

Per questo il Garante per la protezione dei dati personali ritiene doveroso ricordare agli utenti dei servizi di messaggistica e dei social network che "diffondere senza consenso dati personali, oltre a costituire una violazione della vita privata degli individui, con rischi anche per la loro incolumità, si configura, ai sensi della normativa sulla privacy, come un atto illecito, che può determinare anche l’applicazione di pesanti sanzioni".