Bagno nella fontana di piazza Farnese, multati di 900 euro due giovani turisti

AGI - Una multa di 900 euro e l'allontanamento per 48 ore dall'area del centro storico della Capitale. E' il prezzo della bravata compiuta da due turisti stranieri, un 21enne americano e una 20enne inglese, sorpresi ieri notte dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese e da quelli dell'ottavo Reggimento Lazio mentre facevano il bagno, vestiti, nella fontana della stessa piazza a poca distanza dalla chiesa di Santa Brigida. Non ci sono stati danni, per fortuna, al patrimonio artistico.

E nell'ambito di una serie di controlli contro l'abusivismo commerciale nelle zone comprese tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, dal pomeriggio alla serata di ieri, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno sanzionato ieri tre stranieri - uno del Senegal, uno del Ghana e uno del Bangladesh -: tutti senza fissa dimora, i tre sono stati sorpresi mentre, dediti al commercio ambulante illegale, avvicinavano i turisti per vendere la loro merce. Nei loro confronti sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 16.500 euro, con ordine di allontanamento dall'area del Colosseo e del centro storico per 48 ore.