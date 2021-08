>

Covid: in Italia 4.257 casi e 53 morti, tasso positività sale al 3,9%

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 109.803, aumentano i ricoverati in area medica di 131 unità e di 23 in terapia intensiva. La regione con il maggior numero di casi giornalieri è la Sicilia, con 1.600 positivi in più