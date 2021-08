Le fiamme avvolgono un palazzo di 15 piani a Milano

AGI - Un violento incendio è scoppiato in un palazzo di via Antonini, nella periferia sud di Milano. Si trova nella periferia Sud della città, ed è un punto di riferimento dello skyline milanese. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, del 118 e delle Forze dell'ordine.

Palazzo in fiamme a Milano

Il palazzo, alto 15 piani, è stato interamente avvolto dalle fiamme, ma i vigili del fuoco sono riusciti a sgomberarlo prima che il fuoco si espandesse. Sono venti le persone visitate da personale sanitario per lievi sintomi di intossicazione, ma nessuno è stato ricoverato. Non si registrano ustionati.

L'area è stata isolata. I vigili del fuoco stanno sgombrando anche le abitazioni vicine, perché il rogo ha fiamme alte; preoccupa anche la vicinanza di un impianto di distribuzione del carburante. Nel palazzo probabilmente erano in corso lavori di ristrutturazione come testimoniano le impalcature esterne. Non è escluso che sia partito da lì l'incendio. Molti curiosi in strada.