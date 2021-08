Entro settembre l'80% degli italiani sarà vaccinato. Parola di Figliuolo

AGI - "L'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l'80% della popolazione over 12 anni, sarà pienamente completato entro il 30 settembre". Lo dichiara, in una nota, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, rilevando che dopo il 'calo fisiologico', dovuto alla pausa estiva delle due settimane a cavallo di Ferragosto, dal 23 agosto le vaccinazioni sono riprese 'a buon ritmo'.

"L'elevato numero dei vaccini in distribuzione in questi giorni alle Regioni e P.A., insieme ai 2.084 punti di vaccinazione, l'apporto dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie, mi permettono di guardare con ottimismo all'obiettivo programmato per la fine di settembre", ha aggiunto il generale Figliuolo, parlando di "conferme" che "mi arrivano anche - ha spiegato - dalle continue interlocuzioni con i presidenti delle Regioni e P.a i quali mi comunicano numeri positivi sulle prenotazioni e, in questi giorni solitamente dedicati alle vacanze, hanno predisposto ogni sforzo per facilitare agli italiani la possibilità di vaccinarsi".

Il commissario ricorda infine che sono state organizzate giornate dedicate al vaccino senza prenotazione, dando la possibilità di usufruire del vaccino per i fuori regione, sia per chi era in vacanza o chi per lavoro era lontano dalla propria abitazione, mentre altre iniziative mirate hanno riguardato camper appositamente predisposti per raggiungere le persone nei luoghi di villeggiatura, e la creazione di corsie preferenziali per i giovani e gli sportivi.

Il boom tra i 12-19enni

La percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino supera il 72,3%, pari a 39 milioni di persone, che diventano 41,6, oltre il 77% dell'intera platea, se si sommano le dosi uniche e le persone colpite da pregresse infezioni, si legge nella nota.Il 23 agosto il numero totale di somministrazioni è stato circa 303 mila: di queste, circa 132 mila - il 45% del totale - sono prime dosi avvenute in favore di persone sprovviste di copertura, che hanno compiuto così il primo passo del ciclo vaccinale. La struttura commissariale sottolinea inoltre, l'"elevato numero" di giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni che hanno ricevuto ieri la prima dose di vaccino: 42.926 su 132mila, ovvero circa un terzo dei beneficiari.

Nuove dosi in arrivo

La campagna vaccinale nazionale potrà contare a partire da domani sulle consegne alle Regioni e Province autonome di vaccini a Rna messaggero, per un totale di oltre 5,3 milioni di dosi di cui oltre 3,7 milioni di Pfizer e oltre 1,6 di Moderna.

Il numero complessivo di somministrazioni a partire dall'inizio della campagna ha raggiunto quota 75.622.961, portando a oltre il 67,6% la percentuale della popolazione over 12 protetta dagli effetti del Covid19, pari a 36,5 milioni di vaccinati.