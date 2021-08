Sono 6.076 i nuovi casi e 60 i morti, la positività scende al 2,3%

AGI - Balzo del numero di nuovi casi accertati di coronavirus in Italia, che passano dai 4.168 del 23 agosto ai 6.076 del 24. Scende il tasso di positività: con 266.246 tamponi l'indice si attesta al 2,28%, contro il 4,1% del giorno precedente. I decessi sono 60, 16 in più rispetto al giorno prima.

In totale dall'inizio della pandemia sono morte in Italia 128.855 persone. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero di persone attualmente positive in Italia è 135.325; i dimessi guariti sono finora 4.230.677. Sul fronte dei ricoveri, sono in rialzo quelli in terapia intensiva: 504 contro i 485 del giorno precedente, con 46 ingressi giornalieri contro i 45 del 23 agosto.

Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 130.185 (ne risultavano 131.142). Il numero totale finora di tamponi effettuati (tra test antigenici rapidi e molecolari) è pari a 82.370.951, per un totale di 32.155.807 persone testate. La Regione che segna il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia, con 1.491 contagi, seguita dalla Toscana con 537, dalla Campania con 531 e dalla Lombardia con 518.