Covid: oggi 5.923 nuovi casi e 23 morti, positività al 3,4%

Oggi in Italia si sono registrati 5.923 nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 7.470 di ieri. I decessi sono stati 23 rispetto ai 45 di ieri. Il tasso di positività si attesta al 3,4% in aumento dal 2,9% della precedente rilevazione. I tamponi processati sono stati 175.539. I ricoveri ordinari sono in aumento di 34 unità e quelli in terapia intensiva di 6.