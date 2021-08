Oltre 4 milioni di over 50 ancora senza una dose di vaccino

AGI - Sono oltre 4 milioni - il dato preciso è pari a 4.058.000 - gli over 50 che non si sono ancora vaccinati contro il Covid 19 (la scorsa settimana erano 150.867 in più) e che non hanno fatto neppure la prima dose. È quanto emerge dal report settimanale, pubblicato oggi, sulla campagna di vaccinazione del commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, generale Francesco Paolo Figliuolo.

Non vaccinati ancora oltre 35mila sanitari e 186mila tra personale scuola

Tra i dati più rilevanti ci sono anche quelli sulle somministrazioni al personale sanitario e a quello impiegato nel settore scolastico: per quanto riguarda la prima categoria, a quasi 9 mesi dall'avvio delle vaccinazioni, partite proprio dai camici bianchi, dal report risultano essere 35.691 gli operatori sanitari ancora non coperti da nemmeno una dose. Si tratta dell'1,82% del totale, che ammonta a 1.958.461 sanitari, di cui completamente vaccinati il 94,42%. Sono invece 186.571 i non vaccinati tra il personale scolastico, ossia coloro che ancora non sono coperti da alcuna dose di vaccino. Si tratta del 12,82% del totale, che ammonta a 1.455.308 unità.

Aumentano adolescenti vaccinati, 91% over 80 ha completato ciclo

Sulla campagna vaccinale per i più giovani, dal report emerge che sono 940.393 (40,50%) i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni di età che hanno completato il ciclo di vaccinazione antiCovid e il 60,52% del totale ha già avuto almeno una dose, mentre sono 298.942 gli adolescenti della fascia 12-15 anni che hanno completato il ciclo con la doppia dose o la dose unica: si tratta dell'12,97% del totale di questa fascia di età.

Quanto agli over 80, 279.834 (pari al 6,14%) non hanno ricevuto neppure la prima dose del vaccino, mentre oltre 9 su 10, per l'esattezza il 91,48%, sono completamente vaccinati: si tratta di 4 milioni 166.152 persone su una popolazione di 4 milioni 554.107. Percentuali alte anche per la fascia 70-79 anni (l'87,21% di immunizzati) e per quella 60-69 anni, l'81,42%. La copertura scende progressivamente con il calare dell'età, raggiungendo il 72,97% tra i 50-59enni.