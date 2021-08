Cade dal cestello di una mongolfiera, muore una donna nel Senese

AGI - Un giro turistico in mongolfiera finito in tragedia con la morte di una donna che pilotava il velivolo e che, per cause ancora da accertare, è stata sbalzata fuori dal cestello cadendo al suolo dopo un volo di alcune decine di metri. L'incidente è accaduto questa mattina verso le otto all'altezza della frazione Finocchietto, in località Bibbiano tra Montalcino e Buonconvento a sud di Siena.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, l'elicottero Pegaso e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. E anche i Carabinieri per accertare, su incarico della Procura della Repubblica di Siena che ha aperto un fascicolo, la dinamica dell'incidente costato la vita alla donna di cui non sono state rese note le generalità.

Per il momento sulle cause dell'incidente non ci sono elementi certi. La mongolfiera, nella quale non c'erano altre persone, mentre erano in corso le manovre di atterraggio, forse per un guasto, avrebbe avuto uno sbalzo di pressione che l'ha fatta risalire subito in alto: una situazione che avrebbe provocato la caduta della donna.