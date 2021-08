Maxi incendio alle porte di Roma, famiglie evacuate

AGI - Un vasto incendio si è propagato nel territorio di Capena, Comune alle porte di Roma situato lungo la strada provinciale Tiberina. Le fiamme, spinte dal vento, sono arrivate subito in prossimità del centro abitato, lambendo i quartieri residenziali attorno alla chiesa della Madonna delle Grazie. Decine di famiglie sono state precauzionalmente evacuate e allontanate dalle proprie abitazioni. Sul posto uomini e mezzi di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, carabinieri forestali e guardie ambientali, mentre l’amministrazione comunale ha immediatamente aperto il suo Centro operativo per coordinare i soccorsi.

“E’ appena terminato il presidio notturno a protezione della cittadinanza - ha commentato il sindaco di Capena, Roberto Barbetti, che presiede il Coc - si sono avvicendati, in turnazione, carabinieri, vigili urbani di Capena, vigili del fuoco e Polizia provinciale. Nel corso della mattinata si valuteranno gli interventi più opportuni e necessari da compiere”. Il territorio di Capena fu già colpito da un violento incendio nel 2017, in una zona pressoché identica a quella interessata in queste ore dalle fiamme.