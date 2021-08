Covi: 5.664 nuovi contagi e 19 decessi. Il tasso di positività risale al 3,5%

AGI - In calo il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi sono 5.664, contro i 7.188 di ieri. Il numero di tamponi e test è però oggi pari a 160.870, a fronte dei 254.006 di ieri. L'indice di positività sale al 3,5% dal 2,8 di ieri. Il numero di decessi registrato oggi è pari a 19, contro i 34 di ieri, portando il totale di vittime a 128.432. dall'inizio dell'epidemia in Italia.

Le persone attualmente positive sono 128.528 (ieri126.466), quelle in isolamento domiciliare 124.982 (ieri 122.993). I dimessi guariti sono finora 4.183.709. Quanto ai ricoveri, sono 3.162 quelli ordinari, con un incremento di 61 su ieri; in terapia intensiva sono 384, con un incremento di 12 unità e 29 ingressi giornalieri (-8 su ieri).