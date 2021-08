Le prime immagini dello squalo palombo nato all'Acquario di Cala Gonone

AGI - Evento eccezionale all'acquario di Cala Gonone in Sardegna. È nato cucciolo di squalo palombo, ma la notizia è che nell'acquario sono presenti soltanto due esemplari di squalo, entrambi femmina. Potrebbe dunque trattarsi del primo caso al mondo di partenogenesi. Sono in corso gli approfondimenti scientifici. La madre di Ispera, questo il nome dato al piccolo (in sardo significa Speranza), vine nell'acquario sardo da oltre dieci anni.