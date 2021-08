Vaccino: 4,2 milioni di over 50 senza neanche la prima dose

AGI - Sono 4.208.867 gli over 50 che non si sono ancora vaccinati contro il Covid 19 (la scorsa settimana erano 217.378 in più) e che non hanno fatto neppure la prima dose.

È quanto emerge dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione del commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Al momento sono 73.424.497 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 94,9% del totale di quelle consegnate, e le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono in tutto 35.388.674, il 65,52% della popolazione over 12.

Prendendo in considerazione la fascia dei più fragili, quella degli over 80, ben 287.103 non hanno neppure ricevuto la prima dose del vaccino.

Si sono, invece vaccinati, 264.177 adolescenti della fascia 12-15 anni completando il ciclo vaccinale con la doppia dose o la dose unica. Si tratta dell'11,46% del totale di questa fascia di età.

Passando alla fascia 16-19 anni sono, invece, 878.235 i ragazzi che hanno concluso il ciclo vaccinale, il 37,82% del totale.

Il 14,55% del personale scuola senza dose

Il Reporter settimanale del Commissario Figliuolo, inoltre, evidenzia che non è vaccinato il 14,55% del personale scolastico, pari a 213.277 unità.

Per quanto riguarda, invece, il personale sanitario risulta senza neppure la prima dose l'1,85%, ovvero 36.312 unità.