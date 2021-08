Covid: in Italia 7.409 casi e 45 morti, stabile il tasso di positivita al 3,3%

AGI - Prosegue il lento aumento del numero dei positivi al Covid 19 in Italia con 7.409 nuovi casi nelle ultime 24 ore (+139 rispetto alle 24 ore precedenti).

Il numero dei tamponi eseguiti è di 225.486 e il tasso di positività resta stabile a 3,3%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il numero dei decessi è di 45 (+15) che porta il numero dei morti dall'inizio della pandemia a 128.379. Per il numero dei decessi odierni va considerato che la Regione Campania ha comunicato che 5 degli 8 morti registrati oggi sono riferibili ad un periodo compreso tra marzo ed i primi 10 giorni di agosto 2021.

In aumento i ricoveri: in area medica i ricoveri sono aumentati di 58 unità, per un totale di 3.033; in terapia intensiva l'aumento dei ricoveri è di 17 unità per un totale di 369 e con 35 ingressi giornalieri.

La regione con più casi giornalieri è ancora la Sicilia con 1.101 nuovi positivi, seguita dalla Toscana (+819); il Veneto (+771); la Lombardia (+661); l'Emilia Romagna (+656) e la Campania (+622).

I casi totali salgono a 4.427.827. I guariti sono 4.388, ieri 4.715, per un totale dall'inizio della pandemia di 4.175.198.

Gli attualmente positivi sono 2.965, ieri erano 2.524, per un totale di 124.250 di cui 120.848 in isolamento domiciliare.