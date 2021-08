Le conseguenze neurologiche post-Covid non sono dovute a lesioni cerebrali

AGI - Nessuna lesione cerebrale è stata finora riscontrata in pazienti che hanno avuto il Covid-19. A dimostrarlo, un recente studio dell'Università di Goteborg, in cui tutti i partecipanti hanno raggiunto la normalizzazione dei biomarcatori delle lesioni cerebrali, indipendentemente dalla precedente gravità della malattia o dai sintomi neurologici persistenti.

Questo indica che le conseguenze neurologiche post-Covid-19 non sono dovute a lesioni cerebrali attive. Il coinvolgimento del sistema nervoso centrale e i segni di lesioni cerebrali sono stati descritti fin dall'inizio della pandemia di SARS-CoV-2.

Uno studio precedente dello stesso gruppo ha mostrato che i pazienti ospedalizzati che ricevevano ossigenoterapia o cure in terapia intensiva avevano spesso segni di danni cerebrali misurando il biomarcatore del danno cerebrale basato sul sangue. Inoltre, negli ultimi mesi è diventato sempre più evidente che dopo la fase acuta del Covid-19, molti pazienti soffrivano ancora di disabilità neurologica persistente.

Questo spesso include letargia, affaticamento o funzione cognitiva compromessa. Questa conseguenza è ora definita condizione post Covid. Il meccanismo alla base del modo in cui Covid-19 provoca sintomi neurologici persistenti non è ancora completamente compreso. In uno studio di follow-up, i ricercatori miravano a studiare le traiettorie longitudinali degli stessi biomarcatori plasmatici in pazienti che si sono ripresi da COVID-19, con e senza sintomi neurologici persistenti.

Lo studio pubblicato sulla rivista EBioMedicine, ha reclutato 100 pazienti COVID-19 dall'ospedale universitario Sahlgrenska di Goteborg, in Svezia. La popolazione in studio è stata suddivisa in gruppi in base alla gravità della malattia; COVID-19 lieve, moderato e grave. I campioni di sangue sono stati raccolti ad un intervallo di fase acuta della malattia, 3 e 6 mesi dopo l'infezione.

Nella fase acuta, i pazienti che hanno richiesto il ricovero e stavano ricevendo ossigenoterapia o ventilazione meccanica hanno mostrato un aumento di NfL (proteina della catena leggera dei neurofilamenti), un biomarcatore che aumenta con il danno neuronale, e GFAp (proteina acida fibrillare gliale), un biomarcatore che indica danno astrocitario o iperattivazione.

Al follow-up, tutti i biomarcatori sono tornati ai loro normali valori di base. Inoltre, al follow-up clinico di 3 e 6 mesi, 50 pazienti su 100 reclutati hanno riportato uno o più sintomi neurologici, i sintomi più comuni erano affaticamento, "nebbia cerebrale" e deterioramento cognitivo, come la perdita di memoria e la mancanza di concentrazione. Sorprendentemente, non c'erano differenze nella frequenza di alcun sintomo tra i vari gruppi di gravità della malattia.