La Sicilia e la Calabria bruciano, trecento interventi in dodici ore 

AGI - Nessuna tregua per le forze in campo contro la furia distruttrice degli incendi. I vigili del fuoco anche nel corso della notte sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi in appena 12 ore. E si sta vivendo quella che sarà la settimana più calda dell'estate 2021. Le temperature hanno raggiunto punte superiori ai 47°C in Sicilia (a Lentini, Siracusa) e ora l'anticiclone africano Lucifero si appresta a colpire anche il Centro-Nord.

​​Le fiamme continuano a devastare le Madonie, i monti della provincia di Palermo, da giorni sotto assedio. I roghi hanno interessato vegetazione, ma anche case e aziende soprattutto nelle Petralie, a Geraci Siculo e nel Monrealese, tra Piano Geli, San Martino delle Scale e Montefiascone. I vigili del fuoco di Palermo sono impegnati con più squadre per contenere il fuoco alimentato dalle alte temperature e dal vento che imperversa nella zona, anche a ridosso delle abitazioni. Nella giornata di ieri sono state cinque le richieste di intervento aereo arrivate dalla Sicilia al Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione civile.





Nelle zone impervie sono entrati in azione anche canadair. Così, una moratoria sui mutui per le aziende colpite viene chiesto dal presidente dell'Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino, con una lettera aperta indirizzata alla Commissione regionale Abi della Sicilia e al mondo del credito cooperativo a causa degli incendiari "che purtroppo continuano ancora oggi a ripetersi e che hanno causato devastanti danni a case, stalle, fienili, mezzi agricoli e mandrie, mandando in fumo il lavoro di generazioni di agricoltori". I

ll governatore Nello Musumeci ha chiesto lo stato d'emergenza nazionale per le Madonie e il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, si sono recari nel capoluogo siciliano per incontrare i sindaci dei Comuni più colpiti.

Notte di fuoco e distruzione anche in Calabria dove, oramai da diverse ore, bruciano diversi polmoni verdi situati soprattutto in provincia di Reggio Calabria e Catanzaro, ma le fiamme stanno divorando zone di macchia mediterranea e di boschi in tutte le province. L'Aspromonte è la zona più colpita dai roghi, fino a minacciare le faggete patrimonio dell’Unesco e situate nel territorio di San Luca. Nelle ultime ore, le fiamme si sono dirette verso il territorio di Montalto, la cima più alta dell'Aspromonte con i suoi quasi duemila metri di altitudine. I danni sono ingenti e in più occasioni sono state minacciate abitazioni e fabbricati rurali, con la morte anche di alcuni capi di bestiame. Situazione complessa anche a Catanzaro.

Nel capoluogo calabrese un primo incendio ha seriamente compromesso la zona adiacente il Parco della biodiversità e quando il rogo sembrava domato, un nuovo rogo si è sviluppato, durante la scorsa notte, nella pineta di Siano, altro polmone verde della città. Nella provincia catanzarese sono ingenti i danni dopo i roghi che si sono verificati a Borgia, Simeri Crichi, Zagarise e in diversi altri territori. Nel Vibonese un vasto incendio ha creato problemi alla viabilità tra Maierato e Pizzo.

Nel Cosentino un rogo ha interessato il territorio di Paola, non lontano dal Santuario dedicato a San Francesco. Intanto, per fronteggiare le fiamme sono operative numerose squadre di terra, ma anche diversi Canadair con il supporto anche di velivoli provenienti da fuori regione.