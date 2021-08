In Italia 6.968 nuovi casi Covid e 31 morti, il tasso di positività al 3% 

AGI - Continua a salire il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 6.968 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 5.636 di ieri; diminuisce il numero dei tamponi (230.039 oggi contro i 241.766 di ieri) per cui il tasso di positività sale al 3% (ieri era al 2,3%).

I morti delle ultime 24 ore sono stati 31 (come ieri), per un totale che sale a 128.304 da inizio pandemia.

Aumentano anche i ricoverati con sintomi, di 68 unità (per un totale di 2.948) e i pazienti in terapia intensiva, di 15 unità (337 in totale con 40 ingressi del giorno: ieri erano stati 26).

Nelle ultime 24 ore la regione con il maggior numero di casi è la Sicilia (868), davanti a Toscana (774), Lombardia (768), Lazio (645) e Veneto (620): il numero totale di casi da inizio pandemia sale a 4.413.162.

I dimessi/guariti sono 4.166.095 (+4.450), gli attualmente positivi sono 118.761 (+2.438). In isolamento domiciliare figurano 115.476 positivi (+ 2.355).