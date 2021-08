Irruzione a mano armata in un Resort pieno di turisti in Puglia, nessun ferito

AGI - Irruzione a mano armata all'interno di un resort, in provincia di Lecce, dove due rapinatori hanno minacciato personale e turisti con una pistola. Incuranti della presenza di decine di turisti nella seconda affollata domenica d'agosto, due individui con i volti travisati, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione in serata all'interno del Resort "Eurovillage Bluesea Club" sulla Porto Cesareo-Torre Lapillo. I

l resort era pieno di ospiti, ma i due malviventi non hanno avuto timore di affrontare i turisti e arma alla mano si sono rivolti al personale addetto alla reception, minacciandoli. Dopo essersi fatti consegnare il contante in cassa, una cifra non ancora quantificata, sono fuggiti a bordo di una moto di grossa cilindrata.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Campi Salentina che, dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime terrorizzate, stanno cercando di verificare se le telecamere di videosorveglianza possono aver ripreso dettagli utili ai fini dell'attivita' investigativa. Sono in corso anche approfondimenti per stabilire se vi siano collegamenti con la violenta rapina messa a segno tre sere fa in pieno centro a Veglie, dove un uomo è stato picchiato e ferito.