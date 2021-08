Vaccino: in Italia oltre 71 milioni di dosi ma 4,4 milioni over 50 scoperti

AGI - In Italia sono state somministrate 71.071.465 di dosi di vaccino contro il Covid 19, il 96% del totale di quelle consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 34.075.574, il 63,09% della popolazione over 12.

Dal report del settimanale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è emerso che mancano all'appello ancora 4.426.245 over 50 che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

Nell'ultima settimana in Italia sono state somministrate 3.316.075 dosi in 2.803 punti vaccinali su tutto il territorio nazionale.

Aumentano adolescenti vaccinati

Sono 207.850 gli adolescenti della fascia di età 12-15 anni, il 9,02%, che hanno concluso la vaccinazione con ciclo completo contro il covid 19, mentre sono, invece, 524.042, il 22,73%, gli adolescenti che hanno ricevuto la prima dose vaccinale.

Inoltre, non è vaccinato il 45,73% della fascia di età 16-19 anni, ovvero circa un milione di ragazzi.

In 300 mila Over 80 senza dose

Per quanto riguarda la fascia della popolazione più anziana il 6,56% degli over 80 non è ancora vaccinato, circa 300mila persone. Nella fascia 70-79 anni il 10,93% , 657.727 persone, è ancora senza vaccinazione contro il Covid 19.

Il 14,87% personale scolastico non vaccinato

Il 14,87% del personale scolastico italiano, 217.870 persone, non si è ancora vaccinato.

Per quanto riguarda, invece, il personale sanitario manca all'appello delle vaccinazioni il '1,95% del totale, 38.166 unità.