Covid: in Italia 6.599 nuovi casi e 24 morti, il tasso di positività a 2,7%

AGI - In flessione il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 6.599, con un decremento di 631 rispetto alle 24 ore precedenti. Il numero di tamponi è di 244.657, oltre 32mila in più rispetto, e l'indice di positività scende al 2,7% dal 3,4 precedente.

Il numero di morti è di 24, portando a 128.187 il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese. Sono i dati del report quotidiano del ministero della Salute.

Aumentano i ricoveri

Quanto ai ricoveri, quelli nei reparti ordinari sono al momento 2.499, con un incremento di 90 rispetto al numero di ieri, che invece segnava un rialzo di 100 unità. Le persone in terapia intensiva sono al momento 277, +9 sul dato di ieri; gli ingressi giornalieri sono stati 35 (+7 su ieri).

Le persone attualmente positive sono 104.685 (erano 101.046); quelle in isolamento domiciliare sono 101.959 (ieri 98.369).

I dimessi guariti dall'inizio dell'epidemia sono 4.150.915. Il numero totale di persone finora testate è pari a 31.256.084.

In Sicilia il maggior numero di casi

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 789 (ieri 831), seguita dal Lazio con +762 (ieri +544), dalla Toscana con +737 (ieri +765), dall'Emilia Romagna con +717 (ieri 669), dalla Lombardia con +664 (ieri 793), dal Veneto con +564 (ieri 888).