Covid: in Italia 4.845 nuovi casi e 27 morti, la positività scende al 2,3% 

AGI - In aumento il numero di nuovo casi di coronavirus in Italia: sono 4.845, contro i 3.190 delle 24 ore precedenti. Notevole il numero di tamponi e test effettuati: sono stati 209.719, ben 126.496 in più rispetto.

Il che ha influito sull'indice di positività, abbassandolo al 2,3% contro il 3,8% precedente. Sono i dati contenuti nel report quotidiano del ministero della Salute.

Il numero dei decessi oggi è pari a 27, per un totale di 128.115 vittime dall'inizio dell'epidemia in Italia. Quanto ai ricoveri, in crescita: sono 2.196 contro i 2.070 precedenti; in salita anche il numero di terapie intensive, 258 contro 249 delle precedenti 24 ore, gli ingressi del giorno sono stati 26 (+1).

Il numero di persone attualmente positive in Italia sono 94.216, mentre quelle in isolamento domiciliare sono 91.762. I dimessi guariti sono finora 4.141.043.

La regione che oggi registra il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 809 (ieri 262), seguita da Veneto con +663 (ieri 460), Lombardia con +586 (ieri 326), Lazio con +421, ma compresi i 129 di ieri non registrati a causa dell'attacco hacker al portale della Regione.

Quindi ci sono l'Emilia Romagna con +365 (ieri 560), Campania con +361 (ieri 194), Toscana con +326 (ieri 452).

Il numero finora complessivo di persone testate è pari a 31.092.939, mentre il totale di tamponi effettuati è al momento 78.004.897.