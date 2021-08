Torna la protesta in piazza contro il Green pass

AGI - Torna la protesta in piazza del popolo dei 'no green pass'. Manifestazioni interessano una ventina di città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte della 'settimana di mobilitazione' indetta da varie associazioni, con alterne fortune, contro il documento che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto.

Certificazione che servirà per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

A Roma l'appuntamento in del Popolo. Tra le manifestazioni maggiormente 'sotto sorveglianza', quella di piazza Duomo a Milano e quella di piazza Dante a Bergamo, centro tra i più colpiti dal covid e dove questa mattina si è tenuta una manifestazioni di tutt'altro tipo, quella dei familiari delle vittime del coronavirus che hanno protestato contro "l'inchiesta farsa" della magistratura sulla diffusione della pandemia.