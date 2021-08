In calo i nuovi casi di Covid, ma sale il tasso di positività

AGI - Diminuisco i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore che sono 5.321 (-1.192 rispetto a ieri) ma il dato risente del numero dei tamponi in meno eseguiti: 167.761 oggi rispetto ai 264.860 di ieri (-97.099). Il tasso di positività infatti aumenta passando dal 2,4% di ieri al 3,2% di oggi. Il numero di decessi è di 5 (-11 rispetto alle 24 ore precedenti).

Mancano i dati dei decessi della Regione lazio che a causa di un attacco hacker del sistema informatico ha aggiornato solo il dato dei nuovi casi positivi e dell’occupazione dei posti letto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica sono aumentati di 103 unità (ieri +39) con un totale di 1.954 ricoverati. I ricoverati nelle terapie intensive sono aumentate di 16 unità per un totale di 230, e 22 ingressi giornalieri.

I dimessi guariti sono aumentati di 1.250 unità per un totale di 4.135.930 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 91.350 con un aumento di 4.065 rispetto a ieri. I deceduti in Italia per il Covid 19 dall'inizo della pandemia sono 128.068. La regione con più casi giornalieri è il Lazio con 716 nuovi positivi, seguita dalla Tosca (+702), l'Emilia romagna (+606), la Sicilia (+581), la Lombardia (+522), il Veneto (+483).