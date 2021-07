Per Bianchi, "a settembre si torna a scuola in presenza"

AGI - A settembre si tornerà "a scuola in presenza". Così il ministro dell'Istruzione, Patrio Bianchi, in un'intervista a Radio1. "Sono ottimista per settembre perchè tutti stiamo lavorando moltissimo. La scuola è il luogo in cui tutti ci dobbiamo ritrovare lavorando insieme per la riapertura, nell'interesse dei nostri ragazzi".

Sull'obbligo vaccinale per il ritorno in classe a settembre "il governo valuterà". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite di Radio anch'io su Radio 1. "Siamo già all'85%" di adesione da parte del personale scolastico con differenze regionali. Contiamo di arrivare all'85% su tutto il territorio. Il governo a settembre valuterà se c'è bisogno dell'omogeneizzazione su tutto il Paese", ha dichiarato Bianchi. "Pero' la scuola è quella che ha risposto meglio al vaccino". Se poi ci sarà "una regione che ha il 70% il generale Figliuolo si concentrerà su quella per portarlo all'85%".

Per Bianchi pero' "i giovani stanno rispondendo bene, il senso di responsabilità è molto alto. Arriveremo ai due terzi dei ragazzi vaccinati".