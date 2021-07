Si è ucciso il medico che sperimentò il plasma iperimmune nella lotta al covid

AGI - L'ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, è stato trovato morto nella sua abitazione di Curtatone, nel Mantovano. Stando a quanto riporta la 'Gazzetta di Mantova' si sarebbe tolto la vita a 54 anni.

Nelle prime fasi della pandemia, era stato tra i primi a provare a curare il Covid col plasma iperimmune, terapia attorno alla quale, dopo un primo entusiasmo iniziale, si creò un certo scetticismo. A inizio giugno si era dimesso dall'ospedale di Mantova per cominciare, pochi giorni fa, a esercitare come di medico di base a Porto Mantovano.

"Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per salvare centinaia di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio Giuseppe, lasci un vuoto grande" dice di lui il leader della Lega Matteo Salvini. "Siamo profondamente colpiti e addolorati dalla tragica notizia della scomparsa del dottor De Donno, in prima linea nella lotta al Covid e promotore della terapia con il plasma iperimmune. Alla sua famiglia, ai suoi cari e ai tanti colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato va il cordoglio e la vicinanza di Fratelli d'Italia" scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.