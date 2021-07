Sul lago di Como frana l'antica strada romana Regina per la pioggia

AGI La vecchia Statale Regina, la strada costruita dai romani che collega Como con le estremità del suo lago, è franata quattro volte in una mattina a causa del maltempo piombato nell'estate del lago. Le piogge delle ultime ore stanno procurando grossi disagi sul territorio lariano.

Il traffico della Regina è stato bloccato, le strade sono invase dai detriti e dal fango e alcuni paesi sono rimasti isolati. Stando a quanto riferito dai vigili del Fuoco all’AGI, sono centinaia gli interventi che hanno dovuto compiere, localizzati soprattutto nei paesi lacustri di Blevio, Lezzeno, Brienno, Laglio, Colonno e Argegno.

A Cernobbio è stato evacuato un condominio. I vigili sono accorsi anche per mettere in sicurezza una persona anziana, non autosufficiente, nella sua abitazione di Laglio. A Olgiate Comasco e Uggiate Trevano sono state evacuate una quarantina di persone. Da molte ore la pioggia batte in modo incessante.