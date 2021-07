Covid: in Italia 4.259 casi e 21 morti, il tasso di positività sale all' 1,8%

AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia, che torna a superare i 4mila contagi quotidiani. I nuovi casi sono 4.259, mai così tanti dal 22 maggio, contro i 3.558 delle 24 ore precedenti.

Con 235.097 tamponi, 17mila più, ma il tasso di positività è in aumento a 1,8%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 21 (ieri 10), per un totale di 127.905 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Tornano a calare le terapie intensive, 7 in meno (ieri +3) con 9 ingressi del giorno (ieri 11), e scendono a 158, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 2 unità (+6), 1.196 in totale.

La regione con più casi odierni è ancora il Lazio, seppur in lieve calo su lle 24 ore precedenti, con 616 contagi. Seguono Lombardia (+564), Sicilia (+550), Veneto (+457) ed Emilia Romagna (+324). I casi totali salgono così a 4.297.337.

I guariti sono 2.235, per un totale dall'inizio della pandemia di 4.118.124. Gli attualmente positivi aumentano di 1.998 unità (ieri +1.785), e tornano sopra quota 50mila a 51.308 in tutto, di cui 49.954 in isolamento domiciliare.