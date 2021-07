Tra i fermati Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi, gli ex Br Alimonti e Marina Petrella. Tutti condannati per attentati commessi negli anni '70 e '80. Parigi ha autorizzato l'operazione della polizia italiana. La svolta dopo un incontro tra la ministra Cartabia e il suo collega francese. L'Eliseo: "La dottrina francese è asilo agli ex brigatisti ma non per i reati di sangue"