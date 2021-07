Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli

AGI - Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Pontefice ha lasciato l'ospedale alle 10.45 dall'ingresso laterale di via Trionfale dopo che il personale aveva messo una sedia a rotelle nel bagagliaio di uno dei veicoli. La prima delle due auto aveva i finestrini oscurati.

Dall'intervento alle dimissioni

Papa Francesco, 84 anni, è stato operato il 4 luglio per una diverticolite e ha subito l'asportazione di una parte del colon. Domenica ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo l'intervento, stando in piedi per circa 10 minuti mentre parlava dal balcone della sua suite. Ora proseguirà la convalesecnza in Vaticano.