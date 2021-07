Covid: 1.534 casi nuovi e 20 decessi. Scende l'indice di positività (0,8%)

AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi Covid sono 1.534 contro gli 888 di ieri con un tasso di positività in calo (0,8%, ieri 1,2%) con 192.543 tamponi processati (ieri 73.571). In aumento anche i decessi: 20 (ieri 13), per un totale di 127.808 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Le terapie intensive scendono di una unità con solo 7 ingressi del giorno (ieri 4), e toccano quota 157. Anche i ricoveri ordinari sono in calo, sono 1.128, 21 in meno di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è il Veneto con 254 nuovi positivi; seguono Lombardia (+241), Sicilia (+174), Lazio (+160) e Campania (+136). I casi totali salgono così a 4.273.693. I guariti sono 1.287 (ieri 1.318), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.105.236. Gli attualmente positivi aumentano di 223 unità e sono 40.649 in tutto, di cui 39.364 in isolamento domiciliare.