"Bellissimo vedere la gente nelle piazze, ma inevitabilmente vedremo salire i contagi"

Per il sottosegretario alla Salute con la gente nelle piazze vedremo inevitabilmente salire i contagi, in autunno il virus circolerà nelle scuole, ma a finire in ospedale per il Covid saranno essenzialmente non vaccinati e fragili con altre patologie