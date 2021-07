Bottiglie, rifiuti e vandali, nel cuore di Roma vince il degrado

AGI - Bottiglie di birra spaccate, vetri ovunque, cartoni della pizza, libri abbandonati e immondizia. Ecco come un delizioso angolo del quartiere Salario viene trasformato in luogo di bivacco da decine di giovani che la sera si riuniscono e vandalizzano la strada. Siamo in via Frosinone, appunto nel quartiere Parioli Salario, a due passi da Porta Pia.

© Elisa Trincia Degrado Salario

L’elegante strada è costeggiata da tre diverse scalinate che vengono letteralmente prese d’assalto dai ragazzi che, complice la fine delle restrizioni, usano questo angolo di quartiere come punto di ritrovo e addirittura qualcuno ci organizza partite di pallone usando le saracinesche dei garage come porta.

© Elisa Trincia Degrado Salario

Gli abitanti della zona lamentano atti di vandalismo, sporcizia e schiamazzi. “Inutili” le segnalazioni all’Ama, raccontano all’AGI. Per questo qualche volontario si arma di scopa, sacchi dell’immondizia e fa quel che può.