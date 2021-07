C'è un focolaio Covid a Codogno dopo una serata in un locale 

AGI - Undici casi positivi al Covid, di cui due alla variante Delta, mentre sugli altri si attendono gli esiti del sequenziamento.

Sono i numeri del focolaio che, riferisce Ats Milano, si è creato dopo una serata al Koral Beach Club di Codogno, la cittadina del Lodigiano dove era stato registrato il 'paziente zero' nel febbraio del 2020.

"E' importante - comunica Ats - che tutti coloro che hanno avuto accesso al locale nella serata del 26 giugno o che hanno sostato in prossimità dell'ingresso si sottopongano a tampone per la ricerca del virus. A tal fine è possibile recarsi in uno dei punti tampone senza appuntamento e specificando la frequentazione nel locale della data indicata".

Ats sottolinea l'importanza del test "tenuto conto anche dell'elevata contagiosità della variante individuata".