Lo Iai inaugura la nuova sede e festeggia il 55esimo anniversario

AGI - Per celebrare il 55esimo anniversario dello Iai e l'inaugurazione della nuova sede, l'Istituto Affari Internazionali ospiterà la conferenza "Italy, Europe and The World: Revival and Transition" che si terrà giovedì 8 luglio dalle ore 17.00 alle 19.15. Dopo i saluti di benvenuto di Ferdinando Nelli Feroci (presidente Iai), Luigi Di Maio (ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) pronuncerà il discorso di apertura.

Nathalie Tocci (Direttore Iai) modererà la I sessione "Energy, technology and economic recovery" alla quale parteciperanno come speaker Claudio Descalzi (amministratore delegato di Eni) e Alessandro Profumo (ad di Leonardo Spa), con discorso d'apertura di Enrico Giovannini (ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) e introdotto da Nicoletta Pirozzi (Responsabile delle relazioni istituzionali e del programma "Ue, politica e istituzioni" dello Iai).

La II sessione "What happened to Geopolitical Europe?" verrà moderata da Rosa Balfour (Direttore di Carnegie Europe, Brussels) e discussa dagli speaker Thomas Gomart (Direttore del French Institute of International Relations, Parigi), Cathryn Cluver Ashbrook (Direttore e ceo del German Council on Foreign Relations, Berlino) e Robin Niblett (direttore e ad di Chatham House - the Royal Institute of International Affairs, Londra). Concluderà la conferenza Ottavia Credi (Ricercatrice Junior allo Iai). L'evento verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube dello Iai.