Amazon aprirà un nuovo centro distribuzione a Novara in autunno

AGI - Aprirà in autunno il nuovo centro di distribuzione Amazon di Novara. La struttura sarà realizzata a ridosso del casello di Novara Ovest dell’A4, in una posizione ottimale per valorizzare la naturale vocazione della seconda città del Piemonte alla logistica e all’interscambio merci. Sarà il terzo centro di distribuzione di Amazon in Piemonte, e approda a Novara dopo quasi vent'anni di discussioni sulla dislocazione del nuovo polo dedicato alla logistica, consolidatosi negli ultimi anni con l'opzione per la zona ovest della città.

Illustrato lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo stabilimento, che, come ha spiegato Salvatore Schembri Volpe, responsabile di Amazon Italia Logistica, procede come da programmi. Un insediamento che costituirà un rilevante fattore di crescita economica e occupazionale per il territorio, creando fino a 900 posti di lavoro entro tre anni dal lancio.

La tecnologia Robotics

Il centro di distribuzione di Novara sarà dotato dell'avanzata tecnologia Amazon Robotics che, semplificando, porta le merci dall'operatore addetto al confezionamento e all’avvio alla spedizione, riducendo le operazioni manuali, gli spostamenti e di conseguenza i carichi fisici di lavoro. Il nuovo centro è improntato a una forte connotazione green: si riqualifica l'area rurale e boschiva circostante con un'attenzione particolare alla preservazione della flora e della fauna: 15 ettari dedicati a verde con 1.500 tra arbusti ed alberi, la riqualificazione di 9 ettari del bosco di Agognate con 11.000 nuovi alberi, insieme all'utilizzo di sole specie autoctone.

La stessa struttura è gestita con criteri di sostenibilità ambientale. L’energia necessaria all’alimentazione sarà prodotta grazie a pannelli fotovoltaici posti sulla copertura del magazzino che sarà dotato di circa 1000 kW. Anche la mobilità avrà un’impronta di sostenibilità: il parcheggio sarà dotato di colonnine di ricarica per le auto elettriche e verrà incentivato il sistema di trasporto tramite biciclette con la realizzazione di nuove piste ciclabili per collegare il centro della città con il borgo di Agognate dove sorge lo stabilimento.