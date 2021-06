Covid: in Italia 927 casi e 28 decessi, il tasso di positività stabile allo 0,5%

AGI. - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 927, contro i 951 di mercoledì ma soprattutto i 1.325 di giovedì scorso. Con 188.191 tamponi, 10mila meno di 24 ore fa: il tasso di positività rimane invariato allo 0,5%.

I decessi sono 28: il totale delle vittime sale a 127.362.

Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che segnano -16 posti letto occupati (mercoledì -18) con 12 ingressi del giorno, e scendono a 328, mentre i ricoveri ordinari calano di 113 unità (-149 il dato precedente), 2.027 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è la Lombardia (+155), seguita da Sicilia (+119), Campania (+112), Lazio (+97) e Toscana (+73). I contagi totali salgono così a 4.255.700.

I guariti sono 6.566 (contro i 5.455 di 24 ore fa), per un totale di 4.066.029. In calo il numero delle persone attualmente positive, 6.310 in meno (mercoledì -4.345): i malati ancora attivi sono ora 62.309. Di questi, sono in isolamento domiciliare 59.954 pazienti.