Covid: 835 nuovi casi e 31 decessi, il tasso di positività scende allo 0,4%

AGI - Resta in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 835, contro i 495 del giorno precedente, ma soprattutto i 1.255 di martedì scorso.

Con 192.882 tamponi, 110 mila più delle 24 ore precedenti, tanto che il tasso di positività cala dallo 0,6 allo 0,4%, ai minimi di sempre. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 31 (ieri 21), per un totale di 127.322 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 23 in meno con 10 ingressi del giorno, e calano a 362, mentre i ricoveri ordinari sono 101 in meno, 2.289 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Sicilia (+133), seguita da Lombardia (+126), Veneto (+96), Campania (+94), Puglia (+92) e Lazio (+74). I contagi totali salgono così a 4.254.294.

I guariti sono 4.692 (il precedente dato era di 11.320, ma risentiva dei recuperi segnalati dalla Regione Sardegna), per un totale di 4.054.008.

In calo il numero delle persone attualmente positive, 3.889 in meno: i malati ancora attivi sono ora 72.964. Di questi, sono in isolamento domiciliare 70.313 pazienti.