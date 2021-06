Incidente sul lavoro a Siracusa, muore durante un intervento di saldatura

AGI - Un uomo di 52 anni, Fabio Vaccarella, è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio in via Damone, nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in un intervento di saldatura nell'attività commerciale di un congiunto ma, per cause al vaglio della polizia, è saltato il disco del flex finito sul corpo del 52enne, rimasto gravemente ferito. E' stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa ma è deceduto poco dopo.