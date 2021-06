Il Papa scherza con Egan Bernal: "Quanti caffè prendi prima di montare sulla bici?"

AGI - Egan Bernal, vincitore del Giro d'Italia era presente all'Udienza Generale di Papa Francesco. Al termine della catechesi, durante il baciamano, si è svolto uno scherzoso scambio di battute tra il Pontefice e il campione di Ineos-Grenadiers che ha voluto regalare a Francesco, a nome di tutti i colombiani, la Maglia Rosa e una bicicletta personalizzata con lo stemma papale. "Quanti caffè prendi prima di montare sulla bici?", gli ha domandato il Papa, riferisce Bernal ai giornalisti. "Poi ha dato la sua benedizione a me e alla mia fidanzata" (Maria Fernanda Motas). Egan Bernal sottolinea come anche nel ciclismo, nei momenti di grande fatica e prova, ci si affida a Dio: "Sono cattolico e prima di queste tappe che sono più difficili, prego". Riguardo al doping, il campione colombiano ha poi precisato come il ciclismo oggi sia "uno sport totalmente diverso. In questo momento è uno degli sport più controllati e per me è uno degli sport più puliti".