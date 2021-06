Covid: individuati in Lombardia 81 casi della variante 'Delta'

AGI - In Lombardia finora sono stati trovati 81 casi di variante 'Delta', ossia di soggetti risultati positivi al Covid cui è stata genotipizzata la variante ex 'indiana'. Di questi casi, 12 sono stati individuati a Milano. Lo riporta il Corriere della Sera.

"La variante indiana si sta diffondendo in Inghilterra, ha avuto qualche caso in Lombardia come in Italia, e dobbiamo stare attenti perchè si diffonde facilmente ed è un pò meno sensibile al vaccino anche se occorre sottolineare - per non terrorizzare i nostri cittadini - che chi è stato vaccinato, ha percentuali infinitesimali di essere ospedalizzato", ha spiegato il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione Mediaset 'Mattino 5'.