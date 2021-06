Addio a Livio Caputo, giornalista appassionato del suo mestiere

AGI - Livio Caputo era un giornalista appassionato del suo mestiere, esperto di politica estera, scrittore e amico di Indro Montanelli che aveva affiancato sin dalla fondazione de Il Giornale. Una vita quella di Caputo che si è conclusa proprio alla direzione de Il Giornale di cui aveva assunto la guida ad interim lo scorso 17 maggio dopo l’annuncio delle dimissioni di Alessandro Sallusti. malato da tempo, aveva accettato questo incarico temporaneo proprio per amore della testata milanese.

Coincidenza ha voluto che la sua scomparsa sia avvenuta dopo l’annuncio della nomina di Augusto Minzolini alla direzione. Il passaggio di consegne era previsto per lunedì prossimo. Livio Caputo lascia un grande vuoto al Giornale, dove aveva iniziato a lavorare dal 1976 come inviato all’estero ed editorialista. Nato a Vienna il 24 agosto del 1933 da padre piemontese e madre triestina, si era laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino con una tesi di Diritto internazionale.

Dalla Germania aveva iniziato a scrivere come corrispondente da Bonn per il Corriere dell'Informazione e il settimanale Gente. Poi a Londra per il Resto del Carlino, La Nazione ed Epoca. Sempre negli anni Sessanta il trasferimento negli Usa con l’incarico di dirigere l'ufficio dei periodici Mondadori a New York. La carriera era poi proseguita in Italia nel periodico Epoca dove ha guidato prima i servizi speciali e quindi diretto la testata fino al 1976, cui era seguito un passaggio a Telemontecarlo come commentatori di punta, e poi la direzione del quotidiano La Notte di Milano.

Nel 1986 passa al Corriere della Sera dirigendo i servizi esteri, nel 1992 si aggiudica il Premio Hemingway per i servizi sulla Guerra del Golfo. Sempre nel 1992 il ritorno a Il Giornale come vicedirettore. Rapporto proseguito negli anni anche curando una rubrica di risposte ai lettori “Dalla vostra Parte” ed editoriali di politica estera. Livio Caputo ha anche avuto una parentesi politica con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, è stato senatore tra le file di Forza Italia coprendo anche l’incarico di sottosegretario agli Affari Esteri.