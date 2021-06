Covid: 1.390 nuovi casi e 26 decessi. Il tasso di positività sale all'1%

Continua il calo dei nuovi casi di Covid in Italia. nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute - sono stati 1.390 (ieri 1.723) con 134.136 tamponi effettuati (ieri 212.966). Il tasso di positività sale leggermente all'1% (ieri era dello 0,8%).

I morti di oggi sono 26 (ieri 52), per un totale da inizio pandemia di 127.002.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (257) davanti a Sicilia (183), Campania (147), Lazio (127), Toscana e Emilia-Romagna (123). I casi totali da inizio pandemia sono 4.244.872.

Gli attualmente positivi sono 2.096 in meno di ieri per un totale di 160.313, i dimessi/guariti 3.460 in più per un totale di 3.957.557. In isolamento domiciliare risultano 156.206 positivi, 1.974 in meno rispetto a ieri.

Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi da Covid-19 sono 113 in meno di ieri (per un totale di 3.542), i pazienti in terapia intensiva 9 in meno (in tutto 565). Venti gli ingressi del giorno in terapia intensiva a fronte dei 25 di ieri.