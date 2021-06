Scontri al picchetto dei lavoratori, uno di loro è in gravi condizioni

AGI Un lavoratore di una azienda di logistica di Tavazzano con Villavesco (Lodi) è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia in seguito alle ferite riportate negli scontri tra alcuni iscritti al sindacato Si Cobas che stavano dando vita a un 'picchetto' e le guardie private della ditta. L’uomo è stato intubato e, riferisce una fonte del 118, al momento del ricovero presentava “una ferita aperta al cranio”. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i carabinieri e 5 ambulanze per soccorrere altri contusi in modo più lieve.

I disordini sono scoppiati dopo la mezzanotte davanti al magazzino di una ditta a cui la società FedEx ha dato in appalto la gestione.

In un filmato diffuso dal sindacato, si vedono alcune persone con giubbotto catarifrangente giallo che impugnano e lanciano dei bastoni di legno.

“Queste guardie – dice all’AGI una fonte del Si Cobas- fanno un servizio paramilitare. Abbiamo già denunciato il loro operato alla Prefettura in occasione di altri nostri presidi lamentando che non si limitano a sorvegliare il magazzino ma fungono da ‘picchiatori. Ieri la polizia quando è arrivata non ha mosso un dito, è rimasta a guardare”.

Le proteste dei lavoratori sono in corso da tempo dopo che la FedEX, riferisce la fonte sindacale, ha licenziato oltre 262 persone avviando “una ristrutturazione che punta a ridimensionare le cooperative di fornitori in appalto per lasciare spazio in parte a interinali assunti a giornata o per poco tempo e quindi ricattabili nei loro diritti e in parte assunti dalla stessa FedeEX con peggioramento dei salari e dei ritmi di lavoro”.