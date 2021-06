Europei: Poste veste di 'azzurro' i quotidiani italiani

AGI - In occasione della giornata inaugurale degli Europei i giornali italiani si sono vestiti di ‘azzurro’ dedicando la copertina alla nazionale che questa sera darà il via a Euro 2020 nel match all’Olimpico contro la Turchia.

L’idea è di Poste Italiane che ha comprato le copertine dei principali quotidiani mettendo in prima pagina la maglia della nazionale italiana con lo slogan “L’amore per l’Italia non conosce distanza”.

La speciale cover di Poste vede in evidenza un giocatore della nazionale Italiana con la mano sul cuore, insieme a quella ideale di tutti gli italiani.

La copertina avvolge con quattro pagine i quotidiani e, nelle due pagine interne, ospita un maxi poster della nazionale di calcio con al centro il capo delegazione Gianluca Vialli, il presidente della Figc Gabriele Gravina e l’allenatore Roberto Mancini.

La cover si chiude con la frase “Insieme per portare agli azzurri il sostegno di tutti gli Italiani”.