Due studenti hanno trovato e restituito un portafoglio con 1.000 euro

AGI - Due fratelli di Lecce - un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 17 anni - entrambi studenti del Liceo Scientifico "Banzi Bazoli" hanno consegnato alla questura un portafogli con dentro 1240 euro che avevano rinvenuto in via Ferrari, nei pressi del sottopasso ferroviario.

Il portafogli, oltre al denaro, conteneva la tessera PostePay e i documenti del proprietario, grazie ai quali quest'ultimo, un 57enne del posto, è stato rintracciato dagli agenti dell'Ufficio di polizia giudiziaria della questura di Lecce. L'uomo aveva da poco smarrito il portafogli mentre era in sella alla sua bicicletta e non aveva ancora presentato denuncia. Il proprietario ha voluto ringraziare personalmente i due ragazzi per il gesto "di grande valore civico".